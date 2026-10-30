ОББ и Mastercard почистват плаж „Галата“ край Варна

Доброволческата акция е част от програмата ВОДИМ на двете финансови институции

Доброволци от Обединена българска банка (ОББ), ДЗИ, KBC Global Services, членове на техните семейства, приятели и граждани на Варна ще се включат в акция по почистване на живописния плаж „Галата“ край морската ни столица. Събитието е част от съвместната програма ВОДИМ на ОББ и Mastercard, която двете финансови институции реализират с цел опазването на водните ресурси в страната. Доброволците ще почистят морския бряг на 31.10.2026 г., като по този начин ще отбележат и Международния ден на Черно море.

„Радваме се, че година след старта на програмата ВОДИМ сме тук, за да почистим морския бряг и да разширим още обхвата на програмата ни за опазване на водното богатство на България. Започнахме с три чешми във Витоша и поставянето на диспенсъри за пречистване на питейна вода в пет училища в София, а днес можем с гордост да отбележим, че ВОДИМ присъства във всички региони в страната – с диспенсъри в училища във Велико Търново, Плевен, Пловдив, София и Хасково, почистване на речни корита в София и Велико Търново, изграждане на нова чешма и вододайна зона в природен парк „Беласица“, още чешми във Витоша и др. Убедени сме, че добрият пример ще бъде последван, за да можем да опазим този стратегически ресурс за страната и планетата, без който животът е немислим“, сподели Диана Димитрова – Каменова, изпълнителен директор „МСП банкиране“ на ОББ.

Акцията ще започне в 10:00 ч. от пътеката към плажа (ул. „Крайбрежна“ и ул. „Капитан I ранг Георги Купов“). Ръкавици, чували и необходимите материали за почистването ще бъдат осигурени на място от организаторите. Препоръчително е доброволците да бъдат с удобни затворени обувки и подходящи за времето дрехи и да носят бутилка за вода за многократна употреба. За координация на инициативата във Варна се присъединява Akasha Surf School – общност, която обединява любовта към морето и водните спортове с последователна грижа за българското крайбрежие.

ВОДИМ е дългосрочна програма на ОББ и Mastercard, която обединява проекти за възстановяване и опазване на природни водоизточници и екосистеми, подобряване на достъпа до филтрирана питейна вода и ангажиране на общностите чрез доброволчество и образование. През 2026 г. програмата разшири дейностите си в различни точки на страната, следвайки цялостния път на водата – от природните източници през реките и морето до достъпа до филтрирана вода в населените места.