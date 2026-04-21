Ситуацията се променя: Груевски имал унгарско гражданство

Медията е попитала няколко унгарски институции, но не е получила потвърждение. Те са попитали и директно Груевски дали притежава унгарско гражданство, но досега не са получили отговор на въпросите, които са изпратили на унгарския му телефонен номер, както и на официалния му Facebook профил, чрез който от 2018 г. насам се обръща към обществеността по определени теми и проблеми.

Според медията той е унгарски гражданин от известно време, освен че е македонски. В този контекст е важно да се отбележи, че Унгария позволява двойно гражданство.

Какво казват унгарските власти?

Официално е потвърдено, че бившият македонски премиер Никола Груевски е получил политическо убежище и има статут на бежанец в Унгария, което му позволява законно пребиваване и защита от екстрадиция. Неофициална информация от македонската медия "Фокус" обаче гласи, че Груевски има унгарско гражданство, което според нашите източници допълнително усложнява възможността за екстрадицията му в страната, поне в близко бъдеще, защото, обясняват те, рядко някоя държава екстрадира свои граждани.

Бягството на Груевски в Унгария

Бившият македонски премиер, известен с антибългарската си пропаганда, избяга в Унгария през месец ноември 2018 г., само няколко дни преди да влезе в ареста за излежаване на ефективна 2-годишна присъда. Груевски напусна страната си, бягайки от правосъдие именно в багажника на кола.

На 4 октомври 2024 г. изтече давността присъдата на бившия министър-председател на Македония Никола Груевски по делото "Танк" за закупуването на луксозния "Мерцедес". Бившият македонски премиер има още две присъди, чиято давност изтича през 2027 г. и през 2042 г. Междувременно той е обвиняем по още две дела, по които съдът още не се е произнесъл окончателно.

"Унгария няма да се превърне в сметище за международно издирвани престъпници. Това се отнася и за Никола Груевски. В края на краищата той е бившият министър-председател на Северна Македония и издирван престъпник", заяви победилият на изборите Петер Мадяр на тричасова пресконференция в Будапеща, предаде македонската медия irl.mk.