Докато всички говорят за Груевски: Македонският външен министър реши да бяга точно сега (СНИМКИ)

16 април 2026, 12:10 часа 201 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Timco Mucunski
Докато всички говорят за екстрадицията на беглеца Никола Груевски от Унгария, дипломат номер 1 на Северна Македония Тимчо Муцунски реши да бяга точно сега. Тази сутрин той тича за здраве с белгийския си колега Максим Прево. Двамата са тичали 6 километра в Скопие, става ясно от публикация в социалната мрежа на Муцунски. "Тази сутрин заедно с моя колега и приятел белгийския външен министър Максим Прево започнахме с един различен старт на деня - 6 км сутрешно бягане през Скопие. Шест километра през града бяха чудесна възможност, в неформална и спортна атмосфера, да споделим част от енергията на Скопие и да приближим отличителните черти на столицата ни до белгийската делегация", пише още Муцунски.

Екстрадицията на Груевски

За екстрадицията на Груевски започна да се говори още в понеделник, когато победилият на изборите в Унгария Петер Мадяр обяви, че страната му няма да е сметище за престъпници и заяви недвусмислено, че това се отнася и за беглеца Груевски. Бившият македонски премиер, известен с антибългарската си пропаганда, избяга в Унгария през месец ноември 2018 г., само няколко дни преди да влезе в ареста за излежаване на ефективна 2-годишна присъда. Темата тежки на настоящите управляващи в Северна Македония, тъй като Мицкоски наследи Груевски начело на ВМРО-ДПМНЕ. ОЩЕ: Груевски ще бъде екстрадиран в Северна Македония: Опозицията в Скопие е доволна

Деница Китанова Отговорен редактор
