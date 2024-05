Вучич е изнудвал България за резолюцията на ООН за Сребреница?

Защо Вучич заяви това? Сайтът за разследваща журналистика Bird.bg публикува в профила си във Фейсбук документ, според който служебният премиер Димитър Главчев е разпоредил на постоянното ни представителство в ООН да гласува с "въздържал се". "Чест прави на представителката ни в ООН, че не се е поддала на натиска", пише Bird, без да уточнява откъде има документа - най-вероятно от свои вътрешни източници. Сайтът прави връзка със Сретен Йосич като инструмент от страна на Вучич за оказване на натиск върху България относно Сребреница.

Още: Вучич: Целта на резолюцията за Сребреница е нови съдебни процеси срещу Сърбия

Ако действително служебния ни премиер, който беше ръководител на Сметната палата, бил е и председател на парламента като депутат на ГЕРБ и е едно от знаковите лица на партията на Бойко Борисов, е дал разпореждане и то не е изпълнено, това предполага доста сериозни въпроси. Първо - вярно ли е? И второ - ако е вярно, променен ли е впоследствие курсът ни по този въпрос, както и защо?

Постоянният представител на България в ООН е Лъчезара Стоева, тя е ръководител на мисията ни, според информацията в сайта на МВнР. Стоева е считана за твърдо подкрепяща евроатлантическия курс на България и е често свързвана със Стефан Тафров. Стоева работи в МВнР от 2002 година насам, а в периода 2016 – 2019 година е зам.-ръководител на постоянното представителство на България в ООН: Българският представител в ООН: Всички опити да бъде спряна Русия се правят

Колко много значеше за Вучич тази резолюция – припомняме с видео:

ОЩЕ: Общото събрание на ООН прие резолюцията за Сребреница

