Случай на проказа на Балканите: Ето колко близо е до България

В Хърватия е регистриран случай на проказа. Това е първият подобен случай през последните 32 години в страната. Заразеният е работник от Непал, който се лекува у дома и според властите няма причина за паника, тъй като процентът на предаване на тази инфекция чрез социален контакт е нисък, предаде хърватската медия "Индекс". Министерството на здравеопазването потвърди информацията, като добави, че работникът живее в Хърватия със семейството си от две години.

Проказата е хронично инфекциозно заболяване, известно още от библейски времена, но днес тя е напълно лечимо заболяване, с достъпно и ефективно антибиотично лечение, провеждано съгласно ясно определени насоки на Световната здравна организация, пише още хърватската медия.

Рискът от предаване

Проказата е хронично инфекциозно заболяване, причинено от бактерията Mycobacterium leprae. Най-често се предава чрез капчици или продължителен близък контакт, като кашляне или кихане, докато рискът от предаване чрез обикновен социален контакт е много нисък.

„Няма причина за паника и стигматизиране на чуждестранните работници, рискът от предаването му чрез социален контакт е много малък и не представлява риск за по-широката популация“, каза Мирела Павичич Ивеля, началник на отделението по инфекциозни болести в Клиничната болница в Сплит.

Тя каза, че повечето хора имат естествен имунитет и „известна защита се осигурява и от ваксинацията срещу туберкулоза“.

Тя обясни, че веднага след потвърждаването на диагнозата пациентът е получил адекватна антибиотична терапия и са били уведомени епидемиолози от Сплитско-далматинския окръжен учебен институт за обществено здраве.

Епидемиологът Бернард Каич от Хърватския институт за обществено здраве (HZJZ) заяви в събота, че няма причина за безпокойство, след като пациент със симптоми на проказа е съобщил на епидемиологичната служба в Сплит преди около десет дни и заболяването е било диагностицирано своевременно. „Нищо не е било казано или написано за това, защото случаят е бил открит навреме“, каза Каич. ОЩЕ: Проказа, едра шарка, хепатит: Поданици на Меровингите страдали от всичко наведнъж