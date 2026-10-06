Снимала самолетите край ключова база на НАТО: Задържаха американка в Гърция

Полицията арестува 39-годишна американка, за която се твърди, че е била забелязана да снима самолети във военноморските съоръжения в залива Суда на гръцкия остров Крит, предаде гръцкото издание Kathimerini. Там се намира ключова база на НАТО, която е едно от най-важните военноморски съоръжения в Източното Средиземноморие и се използва от гръцкия флот, както и от силите на НАТО, включително САЩ.

Жената е задържана миналата неделя, съобщи местен новинарски уебсайт. Като част от разследването, властите конфискували фотоапарата и статива ѝ.

Освен това, те са иззели куфар, който се намирал в нейно притежание. Към момента ещите се изследват като част от производството по делото.

Шпионите край Суда

Припомняме, че в началото на март след американско-израелските удари срещу Иран 36-годишен грузински гражданин беше арестуван по подозрение в шпионаж на американска военноморска база в залива Суда на остров Крит. Разследваха се потенциални връзки с лице в Иран чрез мобилно приложение.

Същия месец 58-годишен поляк беше задържан по обвинения в шпионаж близо до военноморска база на НАТО в гръцкия остров Крит. Ставаше въпрос за пенсиониран военен офицер, който паркирал микробуса близо до базата. Твърди се, че е изпратил изображения с писмени коментари до най-малко 10 получатели с полски мобилни номера, идентифицирайки пристигащите и заминаващите кораби, включително движенията им към Ирак.

Случаите идват след като още през юни 2025 г. службите за сигурност на Гърция и Кипър разкриха иранска шпионска мрежа, насочена срещу военни съоръжения на НАТО, като арестуваха двама азербайджански граждани. ОЩЕ: Иран следи базите на НАТО: Гърция и Кипър разкриха шпионска мрежа