Александър Чупич, кандидат на Студентската листа, беше избран днес за нов председател на Народното събрание на Сърбия. За него гласуваха 140 представители, докато опонентът му, Стоян Раденович, номиниран от опозиционната листа, обединена около Сръбската прогресивна партия (СПС), получи 97 гласа, предаде хърватската медия "Индекс".

239 депутати участваха в гласуването, като двама се въздържаха, съобщи N1. Чупич пое председателството на парламента след изборите, под бурни овации от депутатите от Студентската листа.

Избирането му последва тридневна бурна сесия, белязана от дълги речи, взаимни обвинения и сблъсъци между представители на новото парламентарно мнозинство и СПС, партията, която загуби властта в Сърбия след 14 години.

Достойнството и чувството за срам се връщат в сръбския парламент

В първата си реч след встъпването си в длъжност Чупич заяви, че му е поверена голяма чест, но и отговорност. Той призова представителите да възстановят достойнството на парламента и да се отнасят с уважение един към друг. „Призовавам ви да направим всичко по силите си, за да възстановим законно достойнството на най-висшия законодателен орган на тази страна, но също така да се погрижим за достойнството на всеки отделен представител“, каза Чупич. Той подчерта, че гражданите очакват техните представители да бъдат отговорни за всяка изречена дума и че диалогът и толерантността трябва да се превърнат в основата на политическата култура.

Чупич открои пет принципа, на които, по думите му, трябва да се основава парламентарният диалог: равенство, внимание, благоприличие, чувство за срам и сила на аргументите. ОЩЕ: Вучич да скъса с политиката на Милошевич - или партията му е аут от ЕНП