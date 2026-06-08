Спешна смяна на министри: Гръцкото правителство може да падне

Очаква се премиерът Кириакос Мицотакис да обяви промените в кабинета в четвъртък, на фона на нарастващите спекулации, че правителството може да свика предсрочни избори тази есен, предаде гръцкото издание Kathimerini. Тези промени се разглеждат като доказателство за готовността на правителството за евентуални октомврийски избори след Международния панаир в Солун, на фона на появата на нови партии и по-широки промени в политическия пейзаж.

Въпреки че премиерът Кириакос Мицотакис все още се смята за потенциално завършил четиригодишния си мандат, поддръжниците на по-ранно гласуване твърдят, че променящите се политически условия благоприятстват ускорен график.

Рокадите в правителството

Очаква се Константинос Киранакис, настоящият заместник-министър на транспорта, да бъде избран за нов генерален секретар на управляващата партия в сряда. Говорителят на правителството Павлос Маринакис се очаква да замени Киранакис, а Тасос Хацивасилиу ще се завърне в Министерството на външните работи, за да се подготви за гръцкото председателство на ЕС.

Нагласите в Гърция

Централно място в аргумента за предсрочен вот заемат първите проучвания на общественото мнение, проведени след създаването на партии, водени от бившия премиер Алексис Ципрас и Мария Каристиану. Според анализа, партията на Ципрас, ЕЛАС, получава близо 15% в анкетите, което е по-силен от очаквания резултат. Наблюдатели, цитирани в оценката, предполагат, че партията може да поеме подкрепата на групи, възникнали от последователни разделения в СИРИЗА, и в крайна сметка да надмине 17,8%, регистрирани от политическия лагер на партията на изборите през 2023 г.

В анализа се твърди, че отлагането на изборите до края на мандата на правителството би могло да позволи на Ципрас да се засили допълнително и потенциално да привлече избиратели отвъд традиционната левица, която се стреми предимно към изборното поражение на „Нова демокрация“.

В същото време отслабващата позиция на ПАСОК между трето и четвърто място се разглежда като друг фактор, благоприятстващ по-ранните избори. Трудностите на партията биха могли да улеснят „Нова демокрация“ в привличането на части от електоралната си база, особено при призиви за политическа стабилност. Поддръжниците на гласуване през октомври посочват и икономически съображения.

Изборите скоро след Международния панаир в Солун биха позволили на правителството да представи планираните помощи за 2027 г., като същевременно се избегне зимата, която се очаква да донесе значителен инфлационен натиск. Допълнително посочените фактори включват очакванията за продължаващо спокойствие в Егейско море след очевидното отлагане от страна на Турция на законодателство, свързано с доктрината „Синя родина“, както и опасения, че продължителен период на политическа конфронтация и дебати, фокусирани върху скандали, може да се окаже неблагоприятен за правителството.

Резултатите от анкетите също показват смесена картина за Ципрас, докато ПАСОК е изправен пред нарастващи въпроси относно стратегията, лидерския имидж, вътрешната сплотеност и позицията си към евентуално сътрудничество с Ципрас, докато се стреми да си възвърне политическите позиции. ОЩЕ: Гърците забравиха дълговата криза: Рейтингът на Ципрас скочи