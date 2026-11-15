Край Дунав вече е опасно: Русия е атакувала не един, а три кораба край Румъния (ВИДЕО)

Не един, а три търговски кораба са били атакувани от дронове в събота вечер в Черно море, близо до Сулинския канал, един от ръкавите на Дунав, съобщи в неделя румънският премиер Лука Никулеску, цитиран от френският вестник Le Monde. Няма жертви и екипажите са успели да овладеят пожарите, възникнали на борда.

Междувременно румънските власти са обявили част от акваторията край Сулинския канал за опасна за корабоплаване, предава maritime.bg, като тази зона обхваща района, в който кораби, пътуващи по Дунав, обикновено застават на котва в очакване да влязат в канала.

"Тези инциденти са неприемливи и представляват нарушение на международното право. Те отразяват влошаващата се ситуация със сигурността, причинена от войната, която Русия води в момента срещу Украйна“, написа той в платформата X.

„Ще продължим да предприемаме всички необходими мерки, заедно с нашите съюзници, за да укрепим сигурността в Черно море", подчертава още румънският премиер.

Русия си признава за атака срещу речен кораб

Руските военни, които засилиха атаките си в Черно море от лятото насам, твърдят, че са насочили атаки към кораби, снабдяващи украинските сили. Руското министерство на отбраната обяви в неделя, че е бил атакуван речен товарен кораб, пътуващ към Одеса. ОЩЕ: Дрон атакува търговски кораб в териториалните води на Румъния