Лайфстайл:

Торнадо срина птицеферма и повреди военни съоръжения в Гърция (ВИДЕО)

08 януари 2026, 12:01 часа 256 прочитания 0 коментара
Торнадо срина птицеферма и повреди военни съоръжения в Гърция (ВИДЕО)

Торнадо удари района Калпаки близо до Янина в Северозападна Гърция, предаде гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът стана в сряда късно вечерта.Торнадото е унищожило птицеферма, повредило е военни съоръжения и е изкоренило десетки дървета, съобщиха местните власти. Суровото време в Гърция, характеризиращо се с продължителни обилни валежи и гръмотевични бури, започна във вторник и ще продължи до ранните часове на четвъртък. 

30 000 пилета са мъртви

Кметът на Калпаки Костас Капсалис заяви пред държавната Атино-македонска информационна агенция, че торнадо е сринал птицеферма с около 30 000 пилета.

Силни ветрове са откъснали покривите на три сгради, преди стените да се срутят, убивайки птиците вътре.

Междувременно в социалните мрежи се появиха кадри от проливните дъждове и бурите в Гърция. ОЩЕ:Мощната буря „Байрон“ парализира Гърция: Червен код и наводнения (ВИДЕО)

Евакуация на войници

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Торнадото причини щети и на близкия военен лагер Калпаки, който е в процес на затваряне. Длъжностни лица съобщиха, че бурята е повредила църква в рамките на лагера, както и стени по периметъра и охранителни постове. Малкият брой войници, разположени там, бяха прехвърлени в град Янина като предпазна мярка. ОЩЕ: "След смъртоносните разрушения във Филипините": Тайфунът "Калмаеги" удари Виетнам (ВИДЕА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
буря Гърция торнадо
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес