Торнадо срина птицеферма и повреди военни съоръжения в Гърция (ВИДЕО)

Торнадо удари района Калпаки близо до Янина в Северозападна Гърция, предаде гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът стана в сряда късно вечерта.Торнадото е унищожило птицеферма, повредило е военни съоръжения и е изкоренило десетки дървета, съобщиха местните власти. Суровото време в Гърция, характеризиращо се с продължителни обилни валежи и гръмотевични бури, започна във вторник и ще продължи до ранните часове на четвъртък.

30 000 пилета са мъртви

Кметът на Калпаки Костас Капсалис заяви пред държавната Атино-македонска информационна агенция, че торнадо е сринал птицеферма с около 30 000 пилета.

Силни ветрове са откъснали покривите на три сгради, преди стените да се срутят, убивайки птиците вътре.

Междувременно в социалните мрежи се появиха кадри от проливните дъждове и бурите в Гърция. ОЩЕ:Мощната буря „Байрон“ парализира Гърция: Червен код и наводнения (ВИДЕО)

Καλημέρα!!!

Σήμερα εδώ τα έχουμε όλα πάρα πολύ βροχή,πολύ χαλάζι,πολύ αέρα,πολλές βροντές,πολλές αστραπές και πολλούς κεραυνούς...

Ξέχασα κάτι;Οχι!!!

Όλα στο πολύ..🤣 pic.twitter.com/oiwNXC5R9M — Anastasia (@Anastas83653735) January 8, 2026

Евакуация на войници

Торнадото причини щети и на близкия военен лагер Калпаки, който е в процес на затваряне. Длъжностни лица съобщиха, че бурята е повредила църква в рамките на лагера, както и стени по периметъра и охранителни постове. Малкият брой войници, разположени там, бяха прехвърлени в град Янина като предпазна мярка. ОЩЕ: "След смъртоносните разрушения във Филипините": Тайфунът "Калмаеги" удари Виетнам (ВИДЕА)