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Изтребител свали дрон над Румъния, има опасност от падащи отломки

24 юли 2026, 12:16 часа 380 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерски съвет
Изтребител свали дрон над Румъния, има опасност от падащи отломки

Изтребител F-16  е свалил дрон, който е нарушил румънското въздушно пространство, съобщи президентът на Румъния Никушор Дан, цитиран от Ройтерс и БТА. Още: “Имахме дрон във въздушното пространство. Той беше свален преди няколко минути, около 11:00 часа, от румънски пилот на F-16. Важно е да се подчертае, че дронът се намираше в необитаема зона. Именно затова беше възможно да бъде поразен от въздуха, а сега екипите на институциите разследват, за да установят всички подробности около инцидента“, каза Дан след участието си във форума “Румъния – Индия: Бизнес форум“ заедно с индийския президент Дроупади Мурму.Заради неизвестен дрон: Вдигнаха изтребители и хеликоптер в Румъния

Проверяват произхода на дрона

Снимка Getty Images

Президентът подчерта, че властите извършват проверки на място, за да установят при какви обстоятелства дронът е навлязъл в румънското въздушно пространство и да бъде установена неговата самоличност. Засега държавният глава не е предоставил информация за произхода на дрона или дали той е представлявал пряка заплаха. Жителите на Браила и Галац са получили съобщения по системата за известяване “Ро-Алърт“ (RO-ALERT) за възможни падащи обекти от небето, предаде Аджерпрес.

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Към жителите е отправена препоръка да потърсят укритие в мазета или убежища на гражданската защита или, ако това е невъзможно, да останат у дома далеч от прозорци и външни стени. Още: Дронове  навлязоха във въздушното пространство на Финландия

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Румъния Въздушно пространство Изтребител дрон
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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