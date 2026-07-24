Гърция с 25% ръст в туризма само за първите 5 месеца

Спъред най-новите официални данни първите 5 месеца на годината са регистрирали 20% увеличение на туристическите посещения и 25% ръст на приходите от туризъм в Гърция, пише ekathimerini. Втората половина на 2026 г. се очаква да е още по-силна и да надмине тези нива, посочи ръководителят на гръцката браншова асоциация.

Със силен тласък от британски, италиански и американски туристи, приходите от туризъм на Гърция са се увеличили с 25,8% на годишна база през периода януари - май, достигайки 5,32 милиарда евро, според данни на Банката на Гърция. В същото време, входящият туристически трафик се е увеличил с 20,9%, достигайки 8,6 милиона посетители, докато средните разходи на пътуване са се увеличили с 4,5% до 595 евро.

„Гърция продължава да се представя по-добре от основните си конкурентни дестинации, като ключовите пазари запазват инерцията си, като същевременно има условия за по-нататъшно удължаване на туристическия сезон“, заяви в сряда новият президент на Гръцката конфедерация по туризъм Агапи Сбоку.

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Сезонът с най-много last minute резервации в историята

Тя описа пазар, който сега се движи с „безпрецедентни темпове на резервации в последния момент“, посочвайки, че това е сезонът с най-много last minute резервации, регистриран някога.

Според Сбоку предизвикателството е не само да се увеличи броят на пристигащите, но и да се поддържа качеството на туристическото преживяване, да се управляват потоците по-добре, да се засили свързаността и да се адаптира гръцкият туризъм към геополитическите и икономическите развития.

Позовавайки се на закъсненията във въздушния транспорт, тя отбеляза, че те влияят на цялостното преживяване на посетителите и на имиджа на страната като дестинация.

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Относно увеличената цена на почивките, тя подчерта, че това е „свързано с общата икономическа ситуация и разполагаемия доход на домакинствата“, като подчерта, че е важно „гърците да продължат да пътуват в страната, тъй като вътрешният туризъм е ключов елемент от социалното приемане на развитието на туризма“.

По отношение на далечните пазари Сбоку заяви, че няма признаци на спад на американския пазар, докато по-големи загуби се регистрират в Австралия и някои азиатски пазари.