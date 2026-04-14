В Скопие печелят време за Груевски: Министър на Мицкоски тепърва ще се запознава с досието на бившия премиер

След като македонският премиер Християн Мицкоски избяга от въпроса за екстрадицията на Груевски, заявявайки, че не е правосъден министър, а премиер - македонското министерство на правосъдието под ръководстото на Игор Филков заяви, че непрекъснато следи случая и предприема всички мерки в съответствие със закона за предоставяне на необходимите документи, предаде македонската медия "Независен".

Изглежда министърът печели време за Груевски, тъй като първо иска да се запознае с досието на бившия премиер и тогава да мисли за ново искане за екстрадиция към Унгария.



"В рамките на утрешния ден ще бъде подадено искане до компетентните съдебни органи и прокуратурите и ще бъдат изискани необходимите документи по всички дела, свързани с лицето Никола Груевски. След като получим необходимите документи от компетентните органи, Министерството на правосъдието ще действа в съответствие с положителните законови разпоредби", се казва в съобщението.

Искането за екстрадиция на Груевски?

Стана ясно, че досега е подадено едно искане за екстрадиция на Никола Груевски, на 20 ноември 2018 г., както и изменение на искането през юни 2019 г.

Република Унгария обаче отхвърля искането за екстрадиция на 5 август 2019 г. с мотива, че на Никола Груевски е предоставено убежище, съгласно законодателството им, което не позволява предаването на лице, ползващо се с такъв статут, на страната, от която е избягало.

След изборите в Унгария обаче победителят Петер Мадяр заяви, че станата му няма да се превърне в сметище за международно издирвани престъпници и че това се отнася за Никола Груевски. Припомняме, че бившият македонски премиер, известен с антибългарската си пропаганда, избяга в Унгария през месец ноември 2018 г., само няколко дни преди да влезе в ареста за излежаване на ефективна 2-годишна присъда.