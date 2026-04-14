Мицкоски не очаква Груевски, но ето какво ще стане, ако се появи в Северна Македония (ВИДЕО)

„Ако Груевски се появи в Македония, органите на реда ще го изпратят да излежава присъда в затвора“, казва македонският премиер и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски, който коментира евентуалната екстрадиция на бившия македонски министър-председател Никола Груевски, който се укрива в Унгария, предаде македонската телевизия 21. Припомняме, че победителят на изборите в Унгария Петер Мадяр ясно и недвусмислено заяви, че страната му няма да е сметище за политически престъпници и че ще върне Никола Груевски обратно в Северна Македония.

Мицкоски не очаква Груевски

"Нямам очаквания, но ако Груевски се появи в Македония, той има окончателна присъда" каза Мицкоски.

„Що се отнася до конкретните политики, свързани с бившия премиер Груевски, те са решение на унгарското правителство. Доколкото ми е известно, екстрадиция е била поискана още през 2018 г. и е била отхвърлена през 2019 г., като допълнителни коментари трябва да се потърсят от Министерството на правосъдието. Аз не съм министър на правосъдието, аз съм премиер", каза Мицкоски, предава още македонската телевизия.

Мицкоски чак сега проговори за победата на Мадяр

Македонският премиер, който доста разчиташе на подкрепата на Орбан, чак днес коментира победата на Петър Мадяр в Унгария. „Искам да поздравя Петър Мадяр. Имахме тясно сътрудничество с Орбан, но гражданите ясно подкрепиха Мадяр. Очаквам той да води проевропейски политики, проинтеграционни политики и очаквам подкрепа за членство в ЕС на региона, включително Македония".