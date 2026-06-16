Вайц заговори за частична интеграция: Северна Македония трябва да се възнагради

"Много страни в региона и със сигурност Република Северна Македония показаха напредък, извършиха реформи, това се вижда. Извършени са плащания към страната, има динамика в тази страна. Работи се по реформите, които ние поискахме и това трябва да се възнагради. Може с частична интеграция на пазара и нашето роумингово пространство", коментира докладчикът за Северна Македония Томас Вайц по време на дебата в Европарламента за европейското бъдеще на страните от Западните Балкани.

Според него целта е да не се губи мотивацията на Северна Македония.

"Трябва управляващите и опозицията да се съюзят, да се извършат реформите, да се работи с гражданското общество", смята още Вайц.

Той е на мнение, че въпроси, свързани с идентичността са разкъсали региона на Западните Балкани.

"Отворени са рани и наистина е много важно, когато една от тези страни постига напредък и има добри отношения със съседите. Ние не трябва отново региона с етнически проблеми", добави още Вайц. ОЩЕ: Докато ЕП обсъжда бъдещето на Скопие: Муцунски ще дегустира вино в Лондон

Виновен ли е ЕС?

Докладчикът в сянка по европейския напредък на Северна Македония Антонио Танжер Кореа от "Патриоти за Европа“ изрази сериозното си безпокойство по отношение на подхода на ЕС. "Повечето от тези страни по-рано бяха много по-близки до ЕС. Вината е наша, защото ги изоставихме. По отношение на Република Северна Македония съм съгласен, че имаме нужда от нея в ЕС, но няма нужда да се месим в тяхната политическа система и техните рамки. Отива се отвъд критериите от Копенхаген, което не е приемливо. Това не е политика за разширяване, а разделяй и владей. Не сме съгласни да има намеса в тези страни", каза Кореа, като изглежда изказването му беше насочено срещу вписването на българите в македонската конституция.

Припомняме, че македонският президент Гордана Силяновска - Давкова се оплака от политиката на ЕС, която според нея е била на принципа "Мълчи и слушай". ОЩЕ: „Млъкни и слушай“: Силяновска се оплаква не просто от България, а от целия ЕС