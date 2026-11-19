Председателството на Европейската народна партия (ЕНП), най-голямото европейско политическо семейство, днес предложи суспендирането на Сръбската прогресивна партия (СПС) на Александър Вучич. Предложението ще бъде решено на Политическата асамблея на ЕНП на 7 и 8 декември в Брюксел, предаде хърватската медия "Индекс". Очаква се на партията на Вучич да бъде дадена година, за да изпълни седем определени условия.

В противен случай тя е изправена пред пълно изключване от европейското политическо семейство, към което принадлежи от 2016 г.

Скъсване с политиката на Милошевич

Според неофициална информация на „Вечерни лист“, сред седемте условия, които СНС трябва да изпълни, са скъсване с наследството на политиката на Слободан Милошевич за Велика Сърбия, прекратяване на прославянето на осъдени военнопрестъпници и прекратяване на отричането на геноцида в Сребреница и други военни престъпления.

Особено важно е отношението към Ратко Младич, бившият командир на Армията на Република Сръбска, който беше осъден на доживотен затвор за геноцида в Сребреница и други военни престъпления. Погребението му в Белград през септември тази година, на което присъстваха висши сръбски служители, предизвика бурни реакции в европейските институции.

ЕНП също така изисква от партията да се придържа към общата европейска външна политика, да спре да подкрепя политиките на руския диктатор Владимир Путин и да сътрудничи с новите власти в Сърбия за мирно предаване на властта. ОЩЕ: Стратегията на Вучич за "Сръбски свят": Спешно назначава най-верните си хора за посланици по света