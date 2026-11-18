Ясно е наказанието за 44-годишният Игор Дашковски Стояновски, който подпали два дипломатически автомобила на българското посолство в Скопие. Той получи присъда от 8 месеца затвор и глоба в размер на 3300 евро, предаде македонската медия "Плюс инфо". Мъжът беше признат за виновен в застрашаване на лица и обекти, ползващи се с международна правна защита, след като преди това се призна за виновен.

Подпалвачът отрича поръчителство

Пред съда той заяви, че сам е взел решение да залеят превозните средства с бензин и да ги запали. Инцидентът се случи на 15 юни тази година.

"Чувствам се виновен и напълно признавам вината си. Сам взех решението", заяви подсъдимият пред съда, допълва "Слободен печат".

Палежът на колите

Запалването на дипломатическите превозни средства предизвика остри реакции от страна на македонските власти и допълнително обтегна отношенията, както и политическата реторика, между Скопие и София.

Инцидентът стана на 15 юни 2026 г. около 12:05 ч., когато подсъдимият запали два дипломатически автомобила, паркирани пред българското посолство, на булевард „Митрополит Теодосий Гологанов“. Според информация, представена на заседанието, по време на палежа той е бил облечен с тениска с изображението на Гоце Делчев.

Според информацията до момента, той е пристигнал в центъра на Скопие с автобус, след което е напълнил пластмасова бутилка с бензин на бензиностанция близо до посолството. Излял горивото върху паркирани превозни средства, запалил ги със запалка и напуснал местопроизшествието.

Изгорелите автомобили са били използвани от българския военен аташе и други служители на дипломатическата мисия. Полицията е идентифицирала и задържала заподозрения още същия ден. ОЩЕ: Бил е трезвен, но крие кой го е накарал: Признание от подпалвача на българските дипломатически коли в Скопие