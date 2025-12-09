След поредицата земетресения на Балканите: Има ли опасност за България

Земетресенията в нашите съседки Гърция, Турция и Северна Македония - в България не бива да ни притесняват. Вероятноста някои от тях да бъдат усетени, разбира се, съществува, но за момента това, което се наблюдава - не е нищо необичайно. Това каза пред Actualno.com доц. Пламена Райкова, ръководител на Департамент "Сеизмология и сеизмично инженерство" към Национален институт по геофизика, география и геодезия (НИГГГ) към Българската академия на науките (БАН), която коментира последните трусове в съседните ни страни.

Накратко за трусовете: Усетени ли са у нас?

Последните дни наблюдаваме трусове първо в Гърция, после в Турция, а тази нощ и в Северна Македония.

Припомняме, че в събота земетресение с магнитуд 4,8 е удари Пелопонес, Южна Гърция. Трусът е регистриран в събота, но няма незабавни съобщения за щети. Земетресението е било на дълбочина 12,4 километра, съобщи гръцкото издание Kathimerini. ОЩЕ: Силно земетресение удари Гърция

Вчера земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер разтърси Турция. Епицентърът на труса е бил на 14 километра от Анталия, на дълбочина 114 километра, информира Анадолската агенция.

Тази нощ пък в 1.23 слаб трус бе регистриран в нашата югозападна съседка, според данни на македонските медии.

Също така според сеизмолога няма данни трусовете да са усетени в България.

Свързани ли са помежду си?

Actualno.com попита доц. Райкова дали гореизброените трусове са свързани помежду си.

"Трусовете не са свързани по между си. Всяка една от активностите, които току-що изредихте, е абсолютно нормална за територията, на която се разглежда", каза доц. Райкова.

Сеизмологът обясни, че за територията на Турция от известно време има активност и това са последвали вторични трусове след основните земетресения.

"За Северна Македония може да се каже също така, че това е активна зона, където се наблюдават такъв тип земетресения. За територията на Гърция неведнъж сме споменавали, че това е също доста сеизмично активна зона спрямо България", обясни сеизмологът и увери, че обстановката около нас въобще не е необичайна. ОЩЕ: Пореден ден, поредно земетресение на Балканите: Ето къде разлюля този път