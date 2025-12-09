Любопитно:

Пореден ден, поредно земетресение на Балканите: Ето къде разлюля този път

Тази нощ в 1:23 часа е регистрирано слабо земетресение в западната част на нашата югозападна съседка - Република Северна Македония, предаде македонското издание skopje1, което се позовава на данни на Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). Епицентърът на труса е бил в околностите на Кичево, на около 15 км югозападно от македонското село. Неговият магнитуд не е бил силен - 2 по скалата на Рихтер. Дълбочината му е била 15 километра. 

Земетресението е регистрирано и от Института по геоложки науки в Тирана, който обяви, че епицентърът е бил в района на община Дебърца.

Пореден ден, поредно земетресение на Балканите

Гърция, Турция, а сега и Северна Македония - последните три дни Балканите се люлеят от земетресения. 

Вчера земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер разтърси Турция. Епицентърът на труса е бил на 14 километра от Анталия, на дълбочина 114 километра. 

Часове преди това земетресение с магнитуд 4,8 е удари Пелопонес, Южна Гърция. Трусът е регистриран в събота, но няма незабавни съобщения за щети. Земетресението е било на дълбочина 12,4 километра.

Междувременно германският изследователски център за геонауки (GFZ) първоначално е измерил земетресението с магнитуд 6,36 по скалата на Рихтер. Припомняме, че в Гърция имаше земетресение преди по-малко от месец. На 17 ноември земетресение с магнитуд от 4,1 по скалата на Рихтер беше регистрирано край гръцкия остров Лефкада в Йонийско море, съобщи телевизия Скай. ОЩЕ: Силно земетресение удари Гърция

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Земетресение Република Северна Македония Кичево
