Майка на жертва от Нови Сад започва гладна стачка

02 ноември 2025, 18:09 часа 157 прочитания 0 коментара
Майката на една от 16-те жертви на инцидента преди една година в северния сръбски град Нови Сад започва гладна стачка, съобщи Диана Хърка, цитирана от Ройтерс. Диана е майка на Стефан Хърка, който загина при срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад. "Започнах да гладувам в 11:52 ч., исканията са ясни - първо да има присъди за срутването на козирката на гарата, освобождаване на всички задържани студенти и да бъдат разписани предсрочни парламентарни избори. Аз ще стигна докрай!", каза Хърка.

По време на нейното изявление пред сградата на сръбския парламент тя бе обградена от студенти и граждани, които я аплодираха в знак на подкрепа, съобщава БНР.

Студентите, участващи в блокади на факултети, тръгнаха пеша от Нови Сад за Белград тази сутрин в знак на солидарност с исканията и действията на Хърка.

Една година от трагедията

Снимка: Getty Images

На 1 ноември се навърши една година от рухването на козирката на жп гарата, при което загинаха 16 души. Тази година Нови Сад почете жертвите с 16 минути мълчание - по една минута за всеки прекършен живот. Десетки хиляди се събраха на мястото на трагедията, където преди година корупция и небрежност убиха невинни хора, които просто чакаха влака си.

В Белград сръбският патриарх Порфирий отслужи панихида за жертвите на трагичния инцидент в храма "Свети Сава", предаде ТАНЮГ. На панихидата присъстваха още сръбският президент Александър Вучич, председателят на Народната Скупщина на Сърбия Ана Бърнабич, официални лица от Сърбия и Република Сръбска (полуавтономна част от Босна и Херцеговина – бел. ред.), членове на правителството и множество граждани. Голям брой граждани се събраха и пред храма "Свети Сава", за да запалят свещи и да почетат жертвите.

Яна Баярова
