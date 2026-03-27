Вучич се похвали с шпионин в кръга на премиера на Косово

Президентът на Сърбия Александър Вучич се похвали с шпионин в кръга на косовския премиер Албин Курти. Той представи и разузнавателна информация за плановете му, предаде хърватската медия "Индекс", цитирайки участие на сръбския държавен глава в предаването „Първа тема“ по телевизия „Първа“. Вучич говори даже не говори за един шпионин, а за свои хора в обкръжението на Курти, става ясно от интервюто му.

„Нека ви кажа нещо, Курти отива при Макрон. Имаме свои хора в обкръжението на Курти и получихме неговия дневен ред", казва Вучич.

Вучич твърди за опасни искания от Косово

"Курти ще отиде с две искания, от общо четири теми. Първото е французите да ни поставят условия за това как ще използваме оръжия, тоест те никога да не се използват срещу албанци. Второто е много опасно за него - НАТО да напусне зоната за сухопътна сигурност на север и Франция да подкрепи идеята, че могат да доведат сухопътни сили за сигурност в тази зона“, заяви Вучич.

Той нарече Макрон свой приятел и заяви, че според него той не би се сетил да подкрепи подобно искане.

"Това би било пряка атака срещу мира, срещу нашето население, срещу Сърбия. Обещах на нашите граждани, особено на майки, сестри и баби, че никой няма да връща децата им в кашони и ще се придържам към това. Моля всички световни чиновници да не си играят с исканията на Курти и КФОР да продължи да играе своята роля", добави той.