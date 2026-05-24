Провокация от Албания навръх 24 май: Кирил и Методий са македонски просветители

"Честит 24 май, ден на македонските и всеславянски просветители Кирил и Методий", написа в социалната мрежа "Фейсбук" председателят на македонското дружество "Илинден - Тирана" Никола Гюрджай навръх Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Освен това той разпространява статия, че "кирилицата е изключително наследство от Македония до целия свят".



"Илинден - Тирана" е аналогична организация на непризнатата в България "ОМО - Илинден", но действаща на територията на Албания. Организацията заедно с македонската партия в албанската страна на Васил Стерьовски отрича българското малцинство в Албания.

Руския посланик казва, Гюрджай изпълнява

Изявлението на Гюрджай идва месец след първото интервю на новия руски посаник в Скопие Дмитрий Зиков за "Нова Македония", в което той повтори опорката на руския диктатор Владимир Путин отпреди години, че кирилицата идва от македонските земи.

Провокации от албанска територия към България и Гърция

Изказването на Никола Гюрджай е втората македонска провокация от Албания.

Припомняме, че такава имаше наскоро към Гърция. Става въпрос за откриване на паметник на македонските герои в албанското село Туминец, на който беше изобразена звездата на Вергина, която е част от елинистичното културно наследство и се свързва се с Антична Македония и Филип II Македонски.

Този паметник на практика нарушава Преспанското споразумение с Гърция от 2018 г. Това е така, защото освен, че тогавашна Македония се съгласи да смени името си и промени своята Конституция - тя се отказа и от елинистичното културно наследство и история, от които е част именно звездата на Вергина.

Двата случая от албанска територия идват в момент, в който Албания е значително напреднала в своята европейска интеграция и е отворила всички клъстери от преговорите.

Припомняме, че Скопие и Тирана вървяха заедно към ЕС до един момент, но през 2024 г. двете страни бяха отделени, поради застоя на Северна Македония поради отказа й да впише българите в македонската конституция.