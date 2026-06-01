Референдум за българите: Опозицията в Скопие продължава да притиска Мицкоски

Управляващи и опозиция в Северна Македония изглежда отвориха нов фронт за политически конфликт. Този път поводът е искането за референдум за ЕС, става ясно от материал на македонската медия "Слободен печат". Правителството и някои от опозиционните партии отхвърлят предложението, докато СДСМ настоява за пряк вот на гражданите. Междувременно от София идват съобщения за изпълнението на поетите ангажименти в европейския процес, пише още медията.

Опозицията в Скопие притиска Мицкоски за референдум

"Правителството не може да се измъкне с твърдението, че няма пари за референдум, на който гражданите да решат за своето бъдеще, бъдещето на своите семейства и децата си. От месеци предупреждаваме, че няма пари в бюджета - всичко е похарчено за криминални търгове и пълнене на джобовете. Не приемаме подобно извинение. Когато има пари за търгове, за нов самолет и за луксозния живот на Мицковски и неговата престъпна групировка - трябва да има и пари за решение за съдбата на държавата и всички граждани", реагира лидерът на СДСМ Венко Филипче, след като правителството отхвърли предложението му за свикване на референдум за членство в ЕС.

Македонско-български танц

Междувременно сигналите и посланията, идващи от София, са ясни – Македония трябва да изпълни задълженията от Преговорната рамка, ако иска членство в Европейския съюз. „Това не е двустранен въпрос, а по-скоро е връзка между страна кандидатка и Европейския съюз“, заяви пред БНТ българският външен министър Велислава Чамова-Петрова, добавяйки, че в България има пълно политическо единство по този въпрос. Тя подчерта, че тонът от българска страна остава изключително позитивен, но призна, че често не вижда същото политическо поведение от Скопие.

Македонският премиер Христиан Мицковски отговори на Петрова, че не може да танцуваш сам, а или танцуваш с партньор, или нямаш партньор. Той повтори позицията си, че докато не види резултати от българска страна, няма да помръдне и милиметър от позициите си, намеквайки за неизпълнението от страна на България на решенията на Съда по правата на човека.