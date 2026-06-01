"Крадат от гроба на сина ми": Бащата на загиналия барабанист в Кочани (ВИДЕО)

От многократни кражби от гроба на сина му се оплака Драги Георгиев, баща на барабаниста на група "ДНК" Георги Георгиев, който загина трагично при пожар в Кочани. Оплакването идва в социалната мрежа "Фейсбук" и бе придружени от снимки и видео на случилото се. Бащата на барабаниста твърди за 14 идентични посегателства, но не уточнява какво точно е взето от гроба.

"14 кражби на нашия ангел и до ден днешен не излизат от гроба на сина ми. Не знам с какво сърце и душа още крадат от гроба. Да си здрава и жива, лельо, която и да си и да са ти живи и здрави децата", написа Драги Георгиев във "Фейсбук"

Трагедията в Кочани

Припомняме, че на 16 март 2025 г. фойерверки предизвикаха голям пожар в дискотека "Пулс" в северномакедонския град Кочани. Малката зала е била препълнена с млади хора, дошли да слушат и да се забавляват с любимата си група ДНК.

По време на пожара загинаха 59 души, сред които и барабанистът на "ДНК", след това починаха още трима, а вокалистът на групата "ДНК" бе 63-ата жертва.

Заради трагедията освен в Северна Македония – в България също имаше ден на траур. Страната ни беше първата, която предложи и не спести усилия да помогне на съседката си. България прие общо 14 ранени при пожара, които се лекуваха в лечебни заведения в София, Пловдив и Варна, а към момента някои от пострадалите вече са изписани. Междувременно стотици хора дариха кръв за нашите ранени събратя от Северна Македония.

Припомняме, че след помощта мило македонско писмо заради Кочани се появи в посолството ни в норвежката столица Осло. Писмото е залепено на входа на посолството от анонимен македонски гражданин, който изглежда е емигрант там, но е почувствал, че трябва да благодари на България.