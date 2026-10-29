Има рискове: Румъния удължи състояние на тревога за АЕЦ "Черна вода"

Националният комитет за извънредни ситуации на Румъния публикува в сряда вечерта в "Държавен вестник" решението за удължаване на режима на тревога относно експлоатацията на АЕЦ „Черна вода“ с 30 дни, съобщи румънската информационна агенция Agerpres, позовавайки се на информация на румънското министерство на енергетиката. Сред причините за това решение са поддържането на ниски нива на река Дунав на входа на страната, невъзможността за повторно пускане в експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ "Черна вода" през ноември 2026 и продължаващото съществуване на риска от криза в електрозахранването.

Припомняме, че двата блока бяха спрени на 13 август 2026 г. именно заради ниското ниво на река Дунав, което беше спаднало до 182 сантиметра. ОЩЕ: Румъния спира АЕЦ "Черна вода"

Какво позволява състянието на тревога?

По време на състоянието на тревога, за да се намали въздействието на риска, породен от хидрологичната суша, се запазва прилагането на мерки за аварийна интервенция и дейности, за да се осигурят необходимите потоци и нива за АЕЦ „Черна вода“.

Междувременно от румънското енергийно министерство съобщават, че Националната електропреносна компания Transelectrica SA разполага с всички необходими мерки, за да осигури функционирането си.

Това може да стане чрез увеличаване на производството от всички налични източници, осигуряване на внос или намаляване на потреблението, както е предвидено в решението, публикувано в Държавен вестник. ОЩЕ: Взривове, за да спечелят 4 см вода за румънската АЕЦ: Ще работи само още 9 дни