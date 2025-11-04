Задава се нов доклад за Северна Македония: Скопие няма мърдане за македонските българи

Северна Македония все още не е приела необходимите конституционни изменения, които биха включили в Конституцията общностите, включително българите, въпреки че това е задължение, поето от страната, пише Скопје1.мк, както и други македонски медии, но всички те се позовават на информация на "Радио Свободна Европа", която твърди за нов доклад на Европейската комисия за напредъка на страните кандидатки за членство в Европейския съюз.

В документа се припомня, че всички двустранни споразумения, включително Преспанското споразумение с Гърция и Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България, трябва да бъдат прилагани.

Подробности за доклада

Както споменахме - докладът все още не е официален, но се цитира от "Радио Свободна Европа" и се уточнява,че става въпрос за напредъка на страните кандидатки за ЕС.

Там са обхванати и други страни от Западните Балкани.

Като например Черна гора е най-напредналата в процеса на присъединяване към ЕС, като е отворила всичките 33 преговорни глави. Страната започна преговори за членство в ЕС преди 13 години и досега е затворила седем преговорни глави.

Отбелязва се, че Сърбия и Босна и Херцеговина изостават, както и че там съществуват различни рискове от „завладяване на държавата“ в контекста на борбата с корупцията.

Неслучайните срещи и Западните Балкани

Така посещението на Урсула фон дер Лайен в Западните Балкани не изглежда случайно. Не изглежда случайна и визитата на македонския президент Силяновска - Давкова и срещата й с Макрон, за която не излезе особена информация.

Така или иначе френският президент Еманюел Макрон пое инициативата по време на френското председателство за вдигане на така нареченото българско вето за Северна Македония и тогава през 2022 г. нашите югозападни съседи поеха ангажимент да впишат българите в своята конституция. Нещо, което не са направили и досега. ОЩЕ: Макрон флиртува с Балканите: Целуна ръка на Силяновска, къде е Бриджит? (СНИМКА)

Снимка: Х / Гордана Сиљановска Давкова (Gordana Siljanovska)

Желанието за дестабилизация на Балканите

Припомняме, че този доклад идва и на фона на информацията на американския мозъчен тръст - Институт за изучаване на войната отчете, че продължават усилията на Русия за дестабилизация на Балканите чрез желанието за разваляне на Дейтънското споразумение в Босна и Херцеговина, по-късно беше разкрито паравоенно руско училище в Сърбия, но в близост до границата със Сараево.

Нещо повече - скоро имаше етническо напрежение в Черна гора, свързано с турски граждани, а руските телеграм канали проявиха засилен интерес към случващото се в Подгорица. ОЩЕ: Желанието на Русия за хаос на Балканите: Честването на битката при Куманово и старите рани на България