Задържаният с татуировка на Путин: Журналист за палежа на коли на българското посолство в Скопие

Журналистът Петър Колев не вярва на версията, която се разпространявала в Северна Македония относно палежа на коли на българското посолство в Скопие. Според тях мъжът бил гледал репортаж от преди няколко месеца, в който са показани неправилно паркирани автомобили, сред които бил тези на българското посолство. Това го ядосало и той решил да ги запали. "Това са пълни глупости", каза Колев в ефира на Нова телевизия. Той отбеляза още, че заподозреният е 44-годишен мъж имал голяма татуировка на руския диктатор Владимир Путин на гърдите си.

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Журналистът е на мнение, че в основата на случилото се лежи нещо друго. "В Северна Македония има стимулирани, толерирани и покровителствани от държавните институции и политиците престъпления. Тези престъпления са насочени срещу всичко българско, започвайки от гражданите, които се самоопределят като българи", обясни Колев.

Според него през последните години се наблюдава агресия към българското посолство, а причината била активната работа на дипломатите в защита на правата на българските граждани там. "Не вярвам в случайни събития, когато се палят дипломатически автомобили", коментира той. И припомни палежа на българския културен център в Битоля и условната присъда за извършителя, както присъдата на председателя на този клуб за статус в социалните мрежи.

"В Северна Македония, освен че има проблем с опазването на правата на човека, което е установено от всички доклади на европейските институции, има проблем и с върховенството на закона, правораздавателните и правоохранителните органи. Това е въпрос, който да бъде поставен на дневен ред при гласуването на доклада в Европейския парламент за напредъка на Северна Македония”, каза журналистът.

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Според Колев голяма част от политическия и икономическия елит в Северна Македония все още не се е разделила с югославското минало и все още вярва, че може да възкреси поне геополитически и икономически идеята за малка Югославия.