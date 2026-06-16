Мицкоски: Северна Македония няма да се поддаде на българско изнудване за конституционни промени

Без подкрепата на ВМРО-ДПМНЕ няма да има конституционни промени в Северна Македония. Това заяви днес премиерът Христиан Мицкоски в интервю за телевизия Alsat-M, цитирано от "Нова Македония". Той отсече, че "настоящото правителство няма да се поддаде на изнудване, свързано с български искания". Мицкоски оцени, че предишното правителство на СДСМ и ДСИ "е подписало капитулация", приемайки тези искания, и представи три послания относно настоящата политическа ситуация. Още: След палежа в Скопие: България обвини властите за толериране на антибългарски прояви

Три послания от Северна Македония

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Изпращам три послания като цяло. Първото послание е, че няма да има конституционни промени без ВМРО-ДПМНЕ. Опозиционните политици могат да бъдат меката тъкан на македонската идентичност и държавност и това са избрали, не мога нито да ги съдя, нито да им давам думи на похвала. Второ, напълно съм наясно, че предишното правителство подписа бял лист хартия, който наричаме капитулация, поради различни интереси. ДСИ имаше едни интереси тогава, СДСМ имаше други интереси. Но това, което ги обединява, е мисълта и желанието, че ако подпишат бял лист хартия, някой просто ще им даде победа на последвалите парламентарни избори. Очевидно е, че това не се случи и сега те са в дълбока опозиция и във вътрешен разпад на структурите на двете политически партии, каза Мицковски.

Той добави, че правителството е наясно със задълженията, поети от предишния кабинет, но също така и със задълженията на България по отношение на правата на човека.

Знаем точно какви са задълженията, които е поело предишното правителство. Но знаем и точно какви са задълженията, които е поело предишно правителство на източния ни съсед, а това е последователно зачитане на правата на човека чрез подписване и ратифициране на Резолюцията за зачитане на правата на човека. Днес има поне 14 решения на Съда по правата на човека, с които България е задължена да разреши регистрацията на ОМО "Илинден - Пирин", тя отказва да го направи. Тази Резолюция е много по-ранна, отколкото тези условия бяха приети от предишното капитулиращо македонско правителство на СДСМ и ДСИ - посочи Мицкоски.

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