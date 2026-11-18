В парламента на Черна гора беше внесена днес петиция, която изисква сръбският език, който според резултатите от преброяването от 2023 г. се говори от 43,18 процента от населението, да бъде изравнен с черногорския език, който е вторият най-застъпен, предаде черногорското издание "Победа". Предложението се отнася до изравняване на статута на двата езика както във вътрешния правен ред, така и в контекста на присъединяването на Черна гора към Европейския съюз (ЕС).

Така на практика сръбският език може да влезе преди Сърбия в ЕС.

Петицията, инициирана от Душан Крцунович , е внесена в Конституционната комисия на парламента. Гражданите могат да я подпишат на уебсайта на черногорския парламент от днес до 15 януари.

В обяснението се посочва, че съгласно член 13 от Конституцията на Черна гора сръбският език е определен като „език в официална употреба“.

Припомня се също, че Договорът за присъединяване към Европейския съюз, наред с други неща, ще регулира и урежда езиците, на които гражданите на Черна гора ще бъдат уважавани и представлявани в работата на институциите на ЕС. Отбелязва се също, че Парламентът взема решения относно начина на присъединяване към Европейския съюз, в съответствие с член 15 от Конституцията. ОЩЕ: Черна гора може да влезе в ЕС с хърватски език

Сръбското влияние в Черна гора

Припомняме, че наскоро неправителсвената организация Център за дигитална криминалистика (Digital Forensic Center – DFC) отчете, че през предходните години отличникът за Европейския съюз Черна гора е била изложена на различни форми на хибридно и злонамерено чуждестранно влияние, като за най-значими външни актьори са посочени Русия и Сърбия.

Въздействието на тези страни не засяга само Черна гора, а и региона на Западните Балкани.

Според анализа въздействието на Русия е насочено предимно към отслабване на западната интеграция на региона, доверието в НАТО и Европейския съюз и поддържане на политическа нестабилност, която ограничава способността на държавите да се обвързват по-тясно със Запада.

Руските и сръбските интереси не са идентични, но в отделни сегменти се припокриват и взаимно се усилват.

Сърбия пък разполага със значително по-непосредствена инфраструктура за влияние в Черна гора чрез политически, медийни, религиозни, икономически и други обществени връзки. Знаем, че именно тези основни елементи е базирана и концепцията за "Сръбски свят".

В доклада се отчита още, че дейността на религиозни, неправителствени и други обществени организации е легитимна част от демократичното общество, но и че определени структури могат да се превърнат в канал за външно влияние, ако се използват за политическа мобилизация, разпространение на пропагандни наративи или защита на интересите на външен актьор. Особената им стойност е достъпът до местни общности и общественото доверие. ОЩЕ: Нов доклад: Русия и Сърбия пречат на евроинтеграцията в Западните Балкани