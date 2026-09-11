Нападение в училище в Загреб: Тийнейджър намушка съученик и чистачка

Хърватската полиция потвърди в 8:50 ч. сутринта, че ученик и чистачка са били намушкани в гимназия в квартал Волтино в Загреб. Става дума за училище по електротехника, предаде хърватската медия "Индекс". Нападателят е ученик, а по неофициална информация на медията е бил въоръжени с дълъг нож или дори мачете. Изглежда, че причината за нападението е свързана с конфликт между двама ученици.

Ученици, събрали се тази сутрин пред училищната сграда на улица „Конавоска“, разказват как нападателят, носещ маска, покриваща цялото лице, влязъл в училището и веднага се насочил към ученика, с когото се е сблъскал вчера. Когато нападнал целта си с нож, чистачка на училището му се притекла на помощ и се опитала да го спре и да защити момчето, но нападателят нападнал и нея.

След нападението учениците останаха затворени в класните си стаи.

Състоянието на пострадалите

Пострадалите лица са получили сериозни наранявания от остър предмет при инцидента. И двете са транспортирани в болница. Пострадалият ученик е опериран. И той, и чистачката са в стабилно състояние, но със сериозни наранявания. ОЩЕ: Отново в Русия: 17-годишен намушка учителка (18+ ВИДЕО И СНИМКИ)

Тече разследване

Междувременно Окръжната прокуратура на Загреб съобщи, че ръководи разследването след днешното събитие в гимназия в района на Трешневка в Загреб. Разследването на местопрестъплението се провежда с професионалното съдействие на екипа за разследване на местопрестъпленията към полицейското управление в Загреб.

„Държавната прокуратура, в сътрудничество с полицията, ще предприеме всички необходими мерки и действия в рамките на своята компетентност, за да установи всички релевантни факти и обстоятелства около това събитие“, се казва в изявлението. Те допълват, че обществеността ще бъде информирана своевременно за всичко установено.

Разказа на очевидци

Междувременно репортери разговаряха пред училището с майка и син, които са били в училището по време на нападението. „Те слязоха долу да видят какво се случва и тогава синът ми видя нападателя, който имаше маска върху долната част на лицето си и нож или нещо като мачете в ръка. След това чуха учителите да викат: „Оставете този нож!“ Когато разбраха какво се случва, отидоха на втория етаж и останаха там“, каза майката. Тя добави, че полицията и линейката са пристигнали много бързо. ОЩЕ: Само за два дни: Три нападения с нож в руски училища