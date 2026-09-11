Мислел, че прави инвестиция: Мъж загуби 40 000 евро в онлайн измама

65-годишен мъж от гръцкия остров Крит е загубил 40 000 евро след като е бил подведен да направи серия от депозити чрез фалшива инвестиционна платформа, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информацията на местната полиция. Мъжът е търсил онлайн възможности за инвестиции и е вярвал, че е намерил платформа, която предлага перспектива за бързи печалби.

Ето как станало всичко

Според жалбата му до полицията, хора, представящи се за инвестиционни съветници, постепенно са го инструктирали как да инвестира, което го е подтикнало да направи серия от депозити между 1 март и 31 юли.

Банковите сметки били извън Гърция

Според жалбата, парите са били преведени по банкови сметки в Литва и Испания.

Моментът на осъзнаването

След като осъзнал, че очакваните печалби няма да се материализират, мъжът съобщил за случая в полицията, заявявайки, че е станал жертва на измама.

Гръцките власти в момента разследват предполагаемата измама.

Припомняме, че наскоро в Гърция разкриха подозрителна схема за измама, насочена към гръцката държава, включваща загуби от около 40 милиона евро. Схемата беше разкрита от Службата за борба с прането на пари, която е започнала разследване срещу 46 лица и мрежа от 152 компании.

Разследването, започнато по нареждане на властите, е фокусирано върху предполагаема престъпна група, използвала фалшиви транзакции, фиктивни компании и фигуративни лица, за да получи незаконно възстановяване на данъци. Според констатациите, предполагаемата дейност е извършена през 2023 и 2024 г. Одобрени са данъчни възстановявания на обща стойност около 40 милиона евро, като приблизително 16 милиона евро вече са изплатени. Органът се намеси, за да предотврати по-нататъшни загуби, като издаде заповед за изземване, която спря освобождаването на допълнителни средства. ОЩЕ: Нова измама: Хора теглят кредити и ги превеждат на фирми срещу комисионна, но погасителните вноски спират