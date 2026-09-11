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Македонската опозиция отвърна на Мицкоски: Той си призна, че преследва и арестува

11 септември 2026, 16:19 часа 776 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Hristijan Mickoski﻿
Македонската опозиция отвърна на Мицкоски: Той си призна, че преследва и арестува

Македонската опозиционна партия СДСМ обвини македонския премиер Христиан Мицковски, че с изявлението си относно решенията на Върховния съд по делата „Ласкарци“ и „Якимовски“ е потвърдил, че изпълнителната власт има влияние върху институциите на съдебната власт, предаде Скопје1.мк. Припомняме, че по-рано македонският премиер Мицкоски каза следното:  "ние ги затваряме, те ги пускат на свобода". „Как може един премиер да гони и да затваря? Как може един премиер да преследва?“, питат от СДСМ.

Македонската прокуратура действа по нареждане на Мицкоски

Опозиционната партия пита как един министър-председател може да „преследва и затваря“ и казва, че подобно изявление, според тях, е поредното доказателство, че прокуратурата действа по нареждане на Мицковски. 

От партията подчертават, че премиерът не е прокурор, съдия или полицейски инспектор, но оценяват, че Мицкоски говори публично за това кой „гони и затваря“ и кого „освобождава“.

СДСМ твърди, че това показва, че прокуратурата, съдилищата, АНБ и полицията са под контрола на премиера, както и че правосъдието е избирателно, а институциите се използват като инструмент на политическа воля.

„Когато искат - преследват. Когато искат - ограждат се. Когато искат - пускат, затварят“, заявява СДСМ, добавяйки, че министър-председателят не трябва да преследва и арестува и че законът трябва да се прилага еднакво за всички, а не по политически заповеди. ОЩЕ: "Никой не може да бъде подложен на изтезания": Процесът срещу Ива Михайлова в Кочани и жалба до Страсбург (ОБЗОР)

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СДСМ Република Северна Македония Християн Мицкоски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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