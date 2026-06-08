Застрашени ли са туристите: Пожароопасният сезон в Гърция се развихри с 64 пожара само за часове

През последните 48 часа в нашата южна съседка Гърция са избухнали 64 горски пожара, като повечето инциденти се дължат на небрежност по време на работа на открито или други дейности, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на гръцката пожарна.Според пожарната служба, първоначалните оценки показват човешка небрежност като основна причина в повечето случаи, въпреки че разследванията продължават.

Специализирани звена разследват всички инциденти, за да определят точните причини и да определят отговорността, където е приложимо.

Високите температури също са допринесли

Длъжностни лица заявиха, че последните високи температури са допринесли за риска от запалване и бързото разпространение на пожара, но отбелязаха, че повечето пожари са били овладени рано благодарение на бързата реакция на пожарникарите, предотвратявайки всякаква заплаха за населените места.

Глоби за тези, които си играят с огъня

От 1 януари до 7 юни властите са наложили 402 административни глоби на обща стойност 383 397,05 евро и са извършили 71 ареста по автоматични процедури за нарушения на законите за пожарна безопасност, съобщиха от службата.

Пожарната служба призова обществеността да бъде изключително внимателна по време на дейности на открито, като подчерта, че повечето горски пожари са предотвратими. „Вниманието от страна на всички е от решаващо значение за защитата на човешкия живот, имуществото и околната среда“, заявиха от службата. ОЩЕ: Сезонът на пожарите: Гърция пуска дронове да следят обстановката, Скопие няма хора