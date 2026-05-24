Александър Везенков и Олимпиакос срещу Реал Мадрид: Финален епизод от битката за титлата в Евролигата

Баскетболните отбори на Олимпиакос и Реал Мадрид се срещат отново на финал в Евролигата за пети път в историята. Две години след епичния обрат в Каунас, който "кралете" запечатаха с незабравима точка на Серхио Люл три секунди преди края, момчетата на Серджо Скариоло ще се опитат да вдигнат дванадесетата титла в уникална обстановка като Атина, за да продължат да подобряват най-добрия си рекорд в турнира. Александър Везенков и компания обаче няма да се дадат без бой в опита си да спечелят първа титла от повече от десетилетие.

Олимпиакос - Реал Мадрид: Всичко, което трябва да знаем за финала на Евролигата

Съперничеството между мадридчани и гърци ще преживее своя 57-и епизод в най-престижната европейска надпревара, откакто за първи път се срещнаха през 1979 г. Балансът е 36-20 в полза на испанците. Двата тима са се срещали четири пъти във финала, три от които завършиха с коронясването на Реал за шампион: 1995 г. в Сарагоса (73:61), 2015 г. в Мадрид (78:59) и 2023 г. в Каунас (78:79). Последният беше един от най-великите финали в историята, в който "кралете" сътвориха епопея, за да обърнат 7-точково изоставане в последните пет минути с 8 последователни точки на Серхио Родригес и финалната точка на Люл.

През този сезон и двата отбора спечелиха съответните си домакински мачове. Реал триумфира в "Мовистар Арена" с 89:77, а Олимпиакос се наложи в Пирея с 102:88. За мадридчани това ще бъде четвъртият финал за последните пет години (2022, 2023, 2024 и 2026), докато за гръцкия отбор това ще бъде трети за този период (2022, 2023 и 2026). Отборът на Георгиос Барцокас има предимството на родна публика, макар и не в своя зала, която принадлежи на вечния съперник Панатинайкос, но ще има силна подкрепа от феновете в "Телеком Център", както се видя в 1/2-финалите, където победи Фенербахче със 79:61.

Кога и къде да гледаме финала между Олимпиакос и Реал Мадрид

"Кралят на Европа", в своя 22-ри финал, ще трябва да разчита на своята солидарност. Без центрове след контузията на Гаруба и отсъствията на Таварес и Лен, отборът ще трябва да покаже единство, както направи в 1/2-финала срещу Валенсия Баскет, спечелен със 105:90. Олимпиакос беше много стабилен и последователен през целия сезон, но ще се изправи и пред натиска от това, че играе в Атина, както и пред факта, че не е печелил титла от повече от 2013 година наса,. Точно затова, обаче, и стремежът на домакините ще бъде още по-сериозен. Не пропускайте представянето на най-добрия роден баскетболист Александър Везенков. Сблъсъкът за титлата започва в 21:00 часа българско време и ще бъде пряко излъчван в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчи финала, е MAX Sport 2.

