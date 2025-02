Дебютът на Лука Дончич за Лейкърс: Мечтан старт и звездно дуо с ЛеБрон (ВИДЕО)

Баскетболната звезда Лука Дончич направи дебюта си за отбора на Лос Анджелис Лейкърс при победата над Юта Джаз със 132:113 точки в НБА. Словенецът оформи звездно дуо с легендарния ЛеБрон Джеймс, като остана на паркета 24 минути, в които реализира 14 точки, 5 борби и 4 асистенции. Той не игра изобщо в последната четвърт, когато интригата до голяма степен бе заличена от сериозния аванс на Лейкърс в резултата.

ЛеБрон Джеймс бе най-резултатен за тима от ЛА с 24 точки, 7 борби и 8 асистенции. Фокусът обаче бе изцяло върху Лука Дончич, който получи бурни аплодисменти от домакинските фенове в залата, когато излезе последен на паркета. Всички фенове на трибуните получиха и фланелка на Дончич с номер 77. А след това Дончич предложи и добра игра на паркета, където показа, че с основание е считан за един от най-добрите играчи в Лигата.

Преминаването на Дончич в ЛА Лейкърс бе меко казано сензационно, тъй като никой не очакваше подобен трейд. Сега той ще опита да помогне на Лейкърс да стигне до финала в НБА, след като през миналата година прокара път на Далас Маверикс към последния мач. През тази кампания Дончич има средно по 28,1 точки, 8,3 борби и 7,8 асистенции с екипа на Маверикс, като ще иска да пренесе тази форма и в ЛА. На трибуните бе и легендата на Маверикс Дирк Новицки, който подкрепи Дончич в дебюта му за Лейкърс.

Още спортни новини четете в Actualno.com!

Luka Dončić's first game as a Laker is in the books!



14 PTS | 5 REB | 4 AST | 6th straight Lakers W



Just getting started on his new era in Los Angeles 🌴 pic.twitter.com/hsW0Nxao4F