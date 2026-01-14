Фантастичен Везенков изведе Олимпиакос до категорична победа над Партизан в Евролигата

Българският национал Александър Везенков изведе Олимпиакос до категорична победа със 104:66 (20:17, 32:13, 27:13, 25:23) срещу Партизан в мач от 22-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже. Гърците са шести в класирането с баланс 13/8 и една победа зад израелския Апоел Тел Авив, който играе в петък срещу Лион-Вильорбан.

Везенков даде тон за отличната си вечер с тройка за 5:6 и направи седем точки в първата четвъртина, която завърши с минимална преднина за Олимпиакос. Българинът записа още една тройка във втората част, в която гърците вкараха 19 точки повече от съперниците си и на практика решиха мача.

Везенков завърши с 25 точки при едва 28:17 минути игра, като успеваемостта му в стрелбата под коша бе 75% с 6/8. Той спечели седем борби и бе най-полезният играч в мача с коефициент +32, докато други петима негови съотборници вкараха по 12 точки.

За Партизан, който е последен в класирането на Евролигата с баланс 6/16, 28 точки отбеляза Дуейн Уошингтън.