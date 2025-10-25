Войната в Украйна:

Отново силен Везенков и победа за Олимпиакос в Евролигата!

25 октомври 2025, 10:18 часа 396 прочитания 0 коментара
Отново силен Везенков и победа за Олимпиакос в Евролигата!

Звездата на българския баскетбол Александър Везенков и неговият гръцки клуб Олимпиакос надиграха Байерн Мюнхен с 96:71 (23:15, 24:14, 22:23, 27:19) като гости в Германия в двубой от шестия кръг на баскетболната Евролига за мъже. Грандът от Пирея постигна втора поредна и общо четвърта победа, която го изкачи на второ място във временното класиране. Лидер е израелският Апоел Тел Авив, който към момента играе домакинските си мачове в София, с актив 5-1.

Силен Везенков в Евролигата

Байерн заема предпоследната, 19-а позиция след втората си поредна и общо четвърта загуба от началото на сезона. Александър Везенков отново бе на ниво и допринесе за успеха на гръцкия колос с 18 точки, 5 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 26 минути на терена. Най-резултатен за Олимпиакос беше Тайлър Дорси с 19 точки. За домакините Андреас Обст завърши с 15 точки.

Гостите си осигуриха преднина от 47:29 на почивката след по-силна втора четвърт, а преди последните 10 минути резултатът бе 69:52 за Олимпиакос. В оставащото време баскетболистите на гранда от Пирея бяха категорични, като направиха почти двойно по-малко грешки в мача (10-18). 

Олимпиакос ще приеме състава на Монако в следващия си мач от Евролигата на 29 октомври, а преди това ще гостува на тима на Миконос в двубой от гръцкото първенство на 26 октомври.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Евролигата напуска България, феновете в София няма да видят Везенков!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Олимпиакос Александър Везенков баскетбол Евролига
Още от Баскетбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес