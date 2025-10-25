Отново силен Везенков и победа за Олимпиакос в Евролигата!

Звездата на българския баскетбол Александър Везенков и неговият гръцки клуб Олимпиакос надиграха Байерн Мюнхен с 96:71 (23:15, 24:14, 22:23, 27:19) като гости в Германия в двубой от шестия кръг на баскетболната Евролига за мъже. Грандът от Пирея постигна втора поредна и общо четвърта победа, която го изкачи на второ място във временното класиране. Лидер е израелският Апоел Тел Авив, който към момента играе домакинските си мачове в София, с актив 5-1.

Силен Везенков в Евролигата

Байерн заема предпоследната, 19-а позиция след втората си поредна и общо четвърта загуба от началото на сезона. Александър Везенков отново бе на ниво и допринесе за успеха на гръцкия колос с 18 точки, 5 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 26 минути на терена. Най-резултатен за Олимпиакос беше Тайлър Дорси с 19 точки. За домакините Андреас Обст завърши с 15 точки.

Гостите си осигуриха преднина от 47:29 на почивката след по-силна втора четвърт, а преди последните 10 минути резултатът бе 69:52 за Олимпиакос. В оставащото време баскетболистите на гранда от Пирея бяха категорични, като направиха почти двойно по-малко грешки в мача (10-18).

Олимпиакос ще приеме състава на Монако в следващия си мач от Евролигата на 29 октомври, а преди това ще гостува на тима на Миконос в двубой от гръцкото първенство на 26 октомври.

