Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Защитник на ЦСКА: Можем да да спечелим срещу Лудогорец и да се изкачим в класирането!

11 март 2026, 10:22 часа 259 прочитания 0 коментара

Крайният защитник на ЦСКА - Давид Пастор, говори за предстоящото дерби с Лудогорец в Първа лига през уикенда. Битката в Разград ще се проведе в събота, а бранителят е сигурен, че съотборниците му ще вземат нещо от „Хювефарма Арена“.

„Всеки мач става още по-важен“

„Знаем, че ни очаква много труден мач срещу Лудогорец, който е силен и традиционен отбор тук. Но ние работим много добре и сме уверени, че можем да изиграем страхотен двубой, за да спечелим точки и да се изкачим още по-нагоре в класирането“, сподели Пастор пред „avassessoria.com.br“.

Давид Пастор ЦСКА

„Всеки мач оттук нататък става още по-важен. Групата е съсредоточена върху това да се развива с всеки изминал кръг и да се възползва от възможностите, за да доближи клуба до челните позиции. Ще излезем на терена с голяма концентрация и решителност“, допълни бразилецът.

През настоящия сезон Пастор е неизменна част от състава. Бразилецът има 21 изиграни мача, от които 16 като титуляр, както и четири асистенции.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Баражите за Мондиал'26 решават бъдещето на титуляр в ЦСКА

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Лудогорец Първа лига Давид Пастор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес