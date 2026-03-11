Защитник на ЦСКА: Можем да да спечелим срещу Лудогорец и да се изкачим в класирането!

Крайният защитник на ЦСКА - Давид Пастор, говори за предстоящото дерби с Лудогорец в Първа лига през уикенда. Битката в Разград ще се проведе в събота, а бранителят е сигурен, че съотборниците му ще вземат нещо от „Хювефарма Арена“.

„Всеки мач става още по-важен“

„Знаем, че ни очаква много труден мач срещу Лудогорец, който е силен и традиционен отбор тук. Но ние работим много добре и сме уверени, че можем да изиграем страхотен двубой, за да спечелим точки и да се изкачим още по-нагоре в класирането“, сподели Пастор пред „avassessoria.com.br“.

„Всеки мач оттук нататък става още по-важен. Групата е съсредоточена върху това да се развива с всеки изминал кръг и да се възползва от възможностите, за да доближи клуба до челните позиции. Ще излезем на терена с голяма концентрация и решителност“, допълни бразилецът.

През настоящия сезон Пастор е неизменна част от състава. Бразилецът има 21 изиграни мача, от които 16 като титуляр, както и четири асистенции.

