В Левски са на тръни заради Светльо Вуцов

Ръководството и треньорският щаб на Левски са на тръни заради един от основните футболисти в състава на Хулио Веласкес – Светослав Вуцов. Причината е, че „сините“ могат да останат без титулярния си страж за поне един двубой в Първа лига. От началото на сезона Светльо Вуцов е с натрупани четири жълти картона. Това означава, че при следващо официално предупреждение той ще бъде сакнциониран със спиране на състезателните права за срок от един мач. Това съобщиха колегите от "Тема спорт".

Светослав Вуцов виси с картони

През настоящата кампания Светослав Вуцов е изключително постоянен в изявите си. 23-годишният страж е неизменен титуляр в Първа лига и е взел участие във всички 25 двубоя на Левски, като не е пропуснал дори минута игра. Той също така е опазил мрежата си „суха“ 10 пъти. Единствените мачовете, в които доскорошният национал на България не игра са три срещи от турнира за Купата на България.

Стражът няма конкуренция в Левски

Евентуалното отсъствие на Вуцов под рамката ще постави Хулио Веласкес в трудна ситуация, тъй като неговата резерва Мартин Луков не се намира в най-добрата си форма и това се видя по време на мача с Лудогорец за Купата. Третият вратар на Левски е 18-годишният Огнян Владимиров, който все още не е записал своя официален дебют за „сините“. До края на редовния сезон в Първа лига на столичани им предстоят мачове с Берое, Черно море, Добруджа, Арда Кърджали и ЦСКА.

