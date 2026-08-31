Официално: Финалът на Мондиал 2026 бе последният мач на Лионел Меси с националния отбор

Лионел Меси официално сложи край на легендарната си международна кариера след сърцераздирателната загуба на Аржентина във финала на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. 39-годишният футболист, считан за най-великия, стъпвал някога на терена, потвърди новината в емоционално изявление, което бележи края на двудесетилетното му пътуване с "гаучосите". Новината идва след минималната загуба с 1:0 от Испания в продълженията на финала на Мондиал 2026 - мач, който се оказа последната глава от неговата международна одисея.

Лионел Меси сложи край на международната си кариера

Новината идва малко изненадващо, тъй като само преди няколко седмици се съобщи, че Меси има намерение да играе на Копа Америка 2028. Използвайки социалните медии, за да сподели с милионите си последователи, родената в Росарио звезда изрази колко труден е бил изборът му. В официалния си профил в "Инстаграм" Меси написа: "След времето, което измина от финала, и след като дълго обмислях нещата, искам да съобщя на всички, че се оттеглям от националния отбор. Това беше решение, което ме нарани, и все още ме боли дълбоко в душата, но разбирам, че е дошло времето."

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Напускането на Меси бележи края на една статистическа ера, която може би никога няма да бъде надмината от друг аржентински играч. През кариерата си, продължила повече от 20 години, той записа 207 мача, което го поставя на второ място в класацията за най-много международни мачове при мъжете за всички времена. Рекордът му по отбелязани голове е също толкова впечатляващ - той е вкарал 125 гола за националния отбор. Оттеглянето му оставя незаменима празнина в състава, на който той бе капитан с отличие както в триумфални, така и в бурни времена.

Макар загубата на финала от Испания да беше горчива хапка, международното наследство на Меси беше твърдо утвърдено през 2022 година, когато той поведе Аржентина към третата ѝ титла от Световното първенство в Катар. Изпълненията му в този турнир му донесоха наградата за най-добър играч на турнира - постижение, което той постигна и през 2014 година, когато Аржентина стигна до финала, но загуби от Германия. Освен на световната сцена, Меси изигра ключова роля в прекъсването на дългия период без трофеи за Аржентина, като спечели Копа Америка през 2021 година, последвано от победата във "Финалисима" на "Уембли".

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