Недостиг на кръв във Варна: Призовават хората с редки групи да даряват

Кръвният център във Варна призовава кръводарители с редките кръвни групи А-отрицателна и АВ-отрицателна да дарят кръв. Това е необходимо, за да се осигурят нужните запаси от тези кръвни групи. Миналата година у нас са извършени близо 200 хиляди кръводарявания. Само 18% от тях са доброволни. Останалите над 80 на 100 са от хора, които даряват кръв за близък човек, приет в болница. Петър Живков редовно дарява кръв. Когато днес дошъл в кръвния център, разбрал, че има мъж, който се нуждае от помощ.

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От Кръвния център във Варна казаха, че само за няколко дни двама дарители с кръвна група А-отрицателна са се отзовали на призива, но се търсят и кръводарители с рядката група АБ–отрицателна. „Разбира се, че имаме резерв, но сме преценили, че той няма да е достатъчен, ако се появят още спешни случаи“, заяви за БНТ д-р Мирела Кирякова, директор на РЦТХ-Варна.

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Вероятно на всеки от нас се е случвало да търси кръводарители за операция на свой близък. От здравното министерство уточняват, че призивът на болниците за доброволно съдействие на близките за намиране на кръводарители не бива да се превръща в задължително условие за лечение.

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Здравното министерство ще организира среща с всички заинтересовани страни за изработването на обща стратегия за решаване на проблема с недостига на кръв и кръвни продукти.