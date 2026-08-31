ЦСКА бърза с четири трансфера - "червените" имат дни да подсилят състава за Европа

ЦСКА влиза в решаващи дни на трансферния пазар, като ръководството на клуба работи усилено по привличането на нови футболисти преди крайния срок за картотекиране за основната фаза на Лигата на конференциите. Според информация на "Тема Спорт" "червените" искат да финализират поне два входящи трансфера най-късно до сряда, а при развитие на преговорите броят на новите попълнения може да достигне четири.

До 48 часа: ЦСКА искат поне два входящи трансфера

Причината за спешността е крайният срок за картотекиране на играчи за европейския турнир - четвъртък в 01:00 часа българско време. Всеки футболист, привлечен след този момент, няма да може да бъде използван от ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите, въпреки че самият турнир започва едва през октомври.

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Приоритетните позиции за "червените" са десен бек, централен защитник, халф и крило. Именно в тези зони клубът търси възможности за подсилване, като целта е поне двама от набелязаните футболисти да пристигнат още в началото на седмицата.

Едно от имената, които продължават да бъдат свързвани с ЦСКА, е Марко Янкович. "Червените" проявяват сериозен интерес към 31-годишния плеймейкър на Карабах. За черногореца обаче има конкуренция от турския Чорум. Според последните информации в азербайджанските медии Карабах ще направи опит да задържи Янкович до следващото лято, когато изтича договорът му.

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