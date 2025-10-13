Бивш шеф на "Армията" назова треньора, който трябва да изведе ЦСКА на новия стадион

Бившият директор на ЦСКА Стоян Орманджиев изрази надежда, че под ръководството на Христо Янев тимът ще тръгне нагоре. Както е известно, "армейците" стартираха сезона по катастрофален начин, записвайки четири равенства и две загуби в първите шест мача - най-слабият старт на сезона в историята на клуба. Това доведе до раздяла с дошлия през лятото нов старши треньор Душан Керкез. Той бе заменен от Христо Янев, който започна повторния си престой в ЦСКА с две равенства - срещу Локомотив София (1:1) и Лудогорец (0:0).

Орманджиев каза кой трябва да води "армейците" през следващия сезон

Орманджиев, който е бивш изпълнителен и административен директор в клуба, коментира назначението на Янев и момента, в който идва. Той осъзнава колко е трудна ситуацията в Борисовата градина, но се надява родният специалист да получи нужното доверие и най-вече време. Както е известно, за ЦСКА предстои откриване на новия стадион "Българска армия", а Орманджиев се надява именно Янев да изведе "армейците" в новия им дом.

"Наистина задачата пред Христо Янев и неговия екип е много тежка, но те имат подкрепата на цялата армейска общност и задължително трябва да получат необходимото време да реализират идеите си. Дано да имат и мъничко късмет. Аз лично им го пожелавам от сърце", сподели Орманджиев пред "Тема Спорт". "Силно се надявам на новия стадион ЦСКА да е воден от Христо Янев и да е пред препълнени трибуни всеки мач."

Орманджиев напусна ЦСКА в края на миналия октомври, когато подаде оставката си. Тогава клубът също се намираше в изключително неудобно ситуация, а той бе един от сочените за основни виновници. рманджиев влезе в ЦСКА първо като изпълнителен директор, съвместно с Филип Филипов, а в последните си седмици в Борисовата градина заемаше позицията на административен директор.

ОЩЕ: Христо Янев готви чистка в ЦСКА, „армейците“ разкарват половин отбор през зимата