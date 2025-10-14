"Пеевски и Борисов сложиха Гонзо! Той не става за президент на БФС! Станка Златева говори просташки!" (ВИДЕО)

Лидерът на политическа партия "МЕЧ" Радостин Василев даде интервю в „Денят на Дарик“ с Иво Стефанов. Народният представител коментира казуса с неподписания договор на Карлос Насар с Българската федерация по вдигане на тежести, като застана на страната на 21-годишния талант. Бившият спортен министър избухна и с изказване за президента на Българския футболен съюз Георги Иванов, който бил сложен по думи на Василев от Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Радостин Василиев атакува Георги Иванов и Станка Златева

"Подкрепям Карлос Насар напълно, може би година е вече без финансиране. Сега му казвам на министъра: „Да види какво става със стадиона на ЦСКА“. Опитват се да бъде прекратена държавната собственост, не знам дали е вярна информацията. Ако трябва със специално решение. Спортистите ни постигат резултати въпреки държавата и федерациите. С родители, спонсори... въпреки че няма истински облекчения. Показват, че държавата може да е сила – както Унгария – с липса на кражби, обучение. Много голям масов спорт има Унгария, със зали в малки населени места", заяви Василев в „Денят на Дарик“.

„Нищо против нямам Гонзо - Пеевски и Борисов го сложиха. Аз му казах, че не става на Георги Иванов. Гонзо е много голям футболист, Левски тогава ни правеше ЦСКА на мармалад. Не казвам, че Димитър Бербатов е по-добър. Защо не сложат един мениджър? Това не го разбирам, може би е моя грешка. Вчера гледам Гонзо и Киселова – това са двете лица на държавата и спорта“, обясни още народният представител.

„Не само Карлос, другите щангисти са уникални. Какво трябва да стане? Министърът на спорта трябва да възложи на Дирекцията за високи спортни постижения да не се губи тази финансова подкрепа. Трябва инфраструктура да влезе в агенция, но не както при АПИ, за да се управлява спорта. Отвратително ми е да слушам просташки говор на Станка Златева. Може ли борец от ГЕРБ да се бори на Световно, олимпийският ти шампион е в публиката. Световният шампион седи до него", каза още бившият министър на спорта Василев, визирайки Семен Новиков и Кирил Милов, които гледаха Даниел Александров.

