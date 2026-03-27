Александър Димитров изригна: Проява на типична българщина!

Селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров коментира разгромната победа на тима над Соломоновите острови. Както е известно, „лъвовете“ победиха с 10:2, но допуснатите две попадения вбесиха родния наставник. След последния съдийски сигнал на срещата той заяви, че е имало „типична проява на българщина“, тъй като сме дали инициативата на съперника и така се е стигнало до головете във вратата на представителния ни отбор.

Александър Димитров също така прогнозира, че в следващия си мач България ще се изправи срещу Индонезия, които по-късно днес играят срещу Сейнт Китс и Невис. Той допълни, че очаква много по-тежък двубой, тъй като индонезийските футболисти играят във водещи първенства и не струват малко пари.

„Дадохме инициативата на противника – притеснително е“

„Акцент и поуки не може да си вадим. Искам да благодаря на играчите, че се вложиха. Аз съм играл тук, само човек, който е бил тук, знае колко са тежки условията. Губил съм по 4 килограма на мач в тези условия. Може би по телевизията не може да се разбере. Може да се стори бавен мачът, но момчетата дадоха максимума. Максимално влагане, но бавно възстановяване“.

„От всички съм доволен от начина, по който се отнесоха към мача и този противник. Това, което не ми хареса, е, че имаше проява на типична българщина – дадохме инициативата на противника. Говорихме с играчите, притеснително е, разбира се, но младите и всички се раздадоха. Отдавам го на изключително тежкото време. Ако може да си променим манталитета, ще е по-добре. Ако бяхме немци, сигурно щеше да е друго“.

„Със сигурност ще е Индонезия, ще е много по-сериозен мач. Имат силни играчи, играят във водещите първенства, не струват малко пари. Ще е втори мач на селекционера Херман. Тогава ще взимаме решение за промените. Ще дам шанс на всички“, обяви Александър Димитров.

