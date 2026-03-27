България хвърли исторически пердах на Соломоновите острови, Владо Николов блести с хеттрик

Националният отбор на България хвърли исторически пердах на Соломоновите острови в първия си двубой от приятелския турнир FIFA Series, който се провежда в Индонезия. Срещата завърши при резултат 10:2 за „лъвовете“, които изравниха постижението си за най-много отбелязани голове в един мач. През 1968-ма представителният ни тим побеждава Гана с категоричното 10:0. Владимир Николов се отличи с хеттрик срещу Соломоновите острови, а по две попадения добавиха Марин Петков и Филип Кръстев.

България вкара 5, но и получи един преди почивката

България поведе още в 5-ата минута, когато Здравко Димитров намери Марин Петков на добра позиция и той с мощен удар се разписа за 1:0. Малко по-късно „лъвовете“ получиха право да изпълнят дузпа, след като вратарят на Соломоновите острови препъна Здравко Димитров в наказателното поле. Зад топката застана Тонислав Йорданов, който не сбърка и направи резултата 2:0.

След половин час игра Соломоновите острови върнаха един гол. Емил Ценов направи дузпа, която бе реализирана от Рафа Леаи. България отговори с трето попадение, което бе дело на Филип Кръстев. До края на първото полувреме „лъвовете“ реализираха още два гола, а техни автори бяха Кръстев и Марин Петков.

През второто полувреме паднаха още 5 гола

През второто полувреме темпото поспадна, но това не попречи на Владимир Николов да вкара шести гол за България, след като бе изведен сам срещу вратаря на съперника. В 63-ата минута „лъвовете“ получиха право да изпълнят втора дузпа, която бе дадена за нарушение в наказателното поле срещу Никола Илиев. Зад топката застана Георги Русев, който с прецизен удар матира стража на Соломоновите острови и направи резултат 7:1.

Малко по-късно България стигна до осми гол. Той бе дело на Кристиян Балов, който се разписа на празна врата. В 72-ата минута Соломоновите острови реализираха второто си попадение в срещата. То отново бе дело на Рафа Леаи, който с мощен удар преодоля Мартин Величков и направи резултата 8:2. Десетина минути преди края на редовното време Владимир Николов вкара втория си гол в мача, след като се възползва от добро подаване на Георги Русев.

България можеше да вкара и десети гол, но удар на Стоянов срещна страничния стълб. Няколко минути по-късно Владимир Николов бе изведен сам срещу вратаря, но подходи несериозно и пропусна да реализира хеттрик в срещата. В даденото от съдията продължение Николов вкара третия си гол в мача и оформи крайното 10:2 за „лъвовете“.

