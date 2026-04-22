Александър Тунчев след разгрома: "Направихме детиснки грешки, ако наведем глава, сме отписали всичко"

Арда Кърджали загуби домакинството си в първия 1/2-финален сблъсък с Локомотив Пловдив за Купата на България. През първото полувреме двата отбора бяха равностойни, но през второто гостите доминираха. Голове в 52-рата, 63-тата, 89-тата и 3-тата минута на добавеното време оформиха крайното 4:0 за "смърфовете". Така Локомотив ще влезе много уверен на реванша в Пловдив на 30 април, четвъртък. След края на двубоя треньорът на Арда Александър Тунчев даде своето мнение за срещата.

Александър Тунчев: "Детинските грешки повлияха негативно"

Ето какво каза Александър Тунчев: "При положение, че сме загубили с 4 гола, определено това е мачът, в който направихме най-много подаръци. Локомотив се възползваха по най-добрия начин и успяхда да предрешат донякъде този 1/2-финал. Ние и през второто полувреме създадохме някакви ситуации, 1:0 за Локомотив не беше кой знае какъв проблем. Но тези детински грешки, които допуснахме просто повлияха по много негативен начин на целия отбор. Това е като цяло и през второто полувреме имахме 2-3 ситуации, греда уцелихме. Днес просто във фаза защита като цяло не се представихме по най-добрия начин.

"Ако наведем глави, сме отписали абсолютно всичко"

Няма нужда да говорим днес само за нападатели. Цялостно говорим, за целия отбор. Аз не деля отбора на нападатели и защитници. Просто във фаза защита абсолютно целия отбор не игра по най-добрия начин. Все едно се бяхме събрали днес за първи ден. Има още един мач. Тепърва започват плейофите, не трябва да навеждаме глави. Това им казах и вътре. Ако наведем глави, това означава, че сме отписали абсолютно всичко. Не трябва да допускаме това нещо. Още в неделя имаме важен мач от плейофите, така че трябва ние сами да излезем от тази ситуация. Няма кой друг да ни помогне".

