Андреев след трансфера: Голяма стъпка за мен и за българския футбол (ВИДЕО)

Младежкият национал на България Пламен Андреев даде първо интервю след трансфера си във Фейенорд за клубната медия. Бившият вратар на Левски смята, че това е голяма стъпка за него и за българския футбол. Стражът обеща да играе с цялото си сърце за своя нов отбор.

"Изключително съм щастлив от този трансфер и съм мотивиран да успея тук. Това е голям клуб с голяма история. Случи ми се нещо магично. Нещата се развиха бързо през последните години", започна Андреев след трансфера си във Фейенорд и обясни как се е развивала кариерата му в Левски.

"Когато получих оферта, изобщо не се замислих. Това е голяма стъпка напред за мен и за българския футбол, защото трансфер от Левски във Фейенорд е невероятно. Отборът има Шампионска лига от 1970 година, спечели Купата миналата година и Ередивизи преди две години", показа знания младият страж.

"Искам да се развивам тук. С добри тренировки, с добро хранене, с добро спане всичко ще бъде по-добро. Не знам какво да очаквам, за първи път ще играя извън България, всичко е перфектно засега", продължи той. "Когато казах на семейството ми за интереса, баща ми се разплака, майка ми беше много щастлива. Те искат аз да съм щастлив, аз исках това да стане. Първата ми цел е да съм шампион с Фейенорд. Тук съм, очаквайте да играя с цялото си сърце", обеща Пламен Андреев.

Plamen's first interview in English 💪



‘Ik kreeg overal kippenvel, ik hoefde er niet over na te denken’ pic.twitter.com/Xacj2Kxs16