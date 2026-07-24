Ас на ЦСКА: Реваншът с Карабах ще е на живот и смърт!

Защитникът на ЦСКА - Теодор Иванов заяви, че реваншът след седмица срещу Карабах ще е „на живот и смърт“. Първата среща между двата състава в Баку от втория квалификационен кръг на Лига Европа завърши при резултат 0:0. Сега се вдигнаха и очакванията към българския гранд, който изигра солиден двубой.

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„Доволен съм от играта на отбора. Показахме голямо сърце и характер. Карабах е доста силен противник. Хората казват, че съм играл добре, но мисля, че мога да играя много по-добре от това, което показах. Вторият мач ще е на живот и смърт. Който победи - продължава“.

„Това е вторият ни мач заедно и комуникацията ни с Гбамин ни се получава. Той е играл на доста високо ниво и има много повече опит от мен. Това ми помага и се чувствам по-сигурен с него. Те нямат футболисти тип „таран”. Всичките им футболисти са резки, бързи. Включват се от дълбочина, правят лъжливи движения. Учуден съм от лявото им крило, което влезе. Той е доста добър футболист, много рязък, но се справихме“.

„Надявам се и втория мач да се справим така. Убеден съм, че на реванша ще има много хора, а ние ще направим всичко възможно да ги зарадваме“, заяви Теодор Иванов след срещата.

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