Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Ас на ЦСКА: Реваншът с Карабах ще е на живот и смърт!

24 юли 2026, 10:12 часа 585 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ас на ЦСКА: Реваншът с Карабах ще е на живот и смърт!

Защитникът на ЦСКА - Теодор Иванов заяви, че реваншът след седмица срещу Карабах ще е „на живот и смърт“. Първата среща между двата състава в Баку от втория квалификационен кръг на Лига Европа завърши при резултат 0:0. Сега се вдигнаха и очакванията към българския гранд, който изигра солиден двубой.

Теодор Иванов не спести похвалите си за Жан-Филип Гбамин 

„Доволен съм от играта на отбора. Показахме голямо сърце и характер. Карабах е доста силен противник. Хората казват, че съм играл добре, но мисля, че мога да играя много по-добре от това, което показах. Вторият мач ще е на живот и смърт. Който победи - продължава“.

ЦСКА Хайдук Сплит Теодор Иванов

„Това е вторият ни мач заедно и комуникацията ни с Гбамин ни се получава. Той е играл на доста високо ниво и има много повече опит от мен. Това ми помага и се чувствам по-сигурен с него. Те нямат футболисти тип „таран”. Всичките им футболисти са резки, бързи. Включват се от дълбочина, правят лъжливи движения. Учуден съм от лявото им крило, което влезе. Той е доста добър футболист, много рязък, но се справихме“.

„Надявам се и втория мач да се справим така. Убеден съм, че на реванша ще има много хора, а ние ще направим всичко възможно да ги зарадваме“, заяви Теодор Иванов след срещата.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Бойко Величков: Търпяхме критики за играта срещу Дери, седмица по-късно изглеждаме коренно различно

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лига Европа ЦСКА Карабах Теодор Иванов
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес