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Бойко Величков: Търпяхме критики за играта срещу Дери, седмица по-късно изглеждаме коренно различно

24 юли 2026, 9:50 часа 716 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бойко Величков: Търпяхме критики за играта срещу Дери, седмица по-късно изглеждаме коренно различно

Спортният директор на ЦСКАБойко Величков, говори пред медиите след нулевото равенство на родния тим с Карабах в първия двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа. След срещата шефът на „армейците“ изрази съжалението си от това, че футболистите на „червените“ не са вкарали поне един гол в Баку срещу „агдамските коне“. Величков коментира лъкатушенията на ЦСКА в началото на сезона, както и дали отборът е намерил своя нов лидер в лицето на Стефано Сенси.

Спортният директор на ЦСКА остана доволен от мача с Карабах 

„Здрав мач и от двата отбора, нас ни интересува как ние изглеждаме. Имаше доста добри неща. От гледна точка на резултата е най-вярно да кажем, че предстои много работа за вършене и много трудности. Като отношение отборът бе на много високо ниво, в сравнение с някои колебания, които имахме. Само преди седмица имахме колебания в защита срещу друг съперник. Три дни по-късно бяхме добре в защита срещу Славия, но имаше проблеми при реализирането и т.н.“.

ЦСКА Карабах Стефано Сенси

„Футболните хора знаят, че и това е част от нормалното. Трябва да има тенденция в доброто ни представяне – постоянство. Това е разковничето на успеха в големите отбори. Добър мач като влагане, съжалявам, че не успяхме да отбележим. Трябваше да вкараме“.

Величков коментира и сгъстения цикъл от мачове: „Смятам, че в началото на сезона това е нещо позитивно. Споделих го в Дери. Това дава възможност на всеки да влезе в добра игрова форма. Имахме своите проблеми в подготовката – много играчи бяха национали, прибраха се късно, други се присъединиха в движение. Тук идва ролята на треньора, който да направи необходимите ротации и да донесе резултати“.

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„Темата е много дълга. Тя започна от това, което казах – търпяхме критики за играта срещу Дери заради леко допуснатите голове. Седмица по-късно изглеждаме доста различно – днес не взехме може би правилните решения в атака. Не може, който и да е треньор да направлява тези процеси като с магическа пръчка. Дали хората, които дават оценки, разбират, че няма пряк път, и че две и две не прави четири“.

ЦСКА Дери Сити Леандро Годой

„Докато има възможност, всичко може да бъде факт, още повече че играем и в Европа“, отговори Величков на въпрос за още нови попълнения.

„Това доверие се гради на база класата, която той има, и самочувствието в трудни ситуации – под преса най-често. Това е едно от липсващите неща. Липсата на един-двама по-опитни играчи в трудните моменти, които да покажат своите качества“, каза Величков за Стефано Сенси.

„Това също е процес, включва много компоненти. Включва желание за работа. Когато тези неща се напаснат, Христо Янев добре го каза – той очаква стария Джеймс“.

„Надяваме се, истинските наши привърженици да ни подкрепят така, както винаги го правят, когато имат възможност“, заяви Величков на въпрос за реванша.

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Лига Европа ЦСКА Карабах Бойко Величков Дери Сити
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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